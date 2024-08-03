Киевский режим вынуждают к переговорам с Россией

Welt: Зеленского вынуждают к проведению переговоров с Россией

По мнению немецкой газеты WELT, у Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Россией.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, CC0

Издание отмечает, что на это есть несколько причин:

* Украине не хватает солдат, оружия и боеприпасов. Ситуация на передовой особенно напряжённая в Донецкой области — армия России атакует с семи направлений и может прорвать оборону ВСУ.

* У Зеленского нет другого выбора. Запад пока не готов поставлять гораздо больше оружия. Или же он готов это сделать, но не в ближайшем будущем.

* Визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай. WELT пишет, что Зеленский уже движется к переговорам с Россией и потихоньку готовит к ним украинцев.

Западные дипломаты пытаются донести мысль, что Крым потерян навсегда, и с этим нужно смириться.

В то же время Россия выступает за окончательное прекращение войны, а не за временное перемирие. Кроме того, в связи с нелегитимностью Зеленского, с ним никакие договоры подписываться не будут.