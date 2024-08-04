Глава Чечни Рамзан Кадыров предрёк победоносное завершение СВО уже в 2024 году

Рамзан Кадыров уверен, что победа на Украине состоится уже в 2024 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Россия достигнет победы в специальной военной операции в этом году.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации

Рамзан Кадыров уверен, что Россия одержит победу в специальной военной операции ещё в этом году, несмотря на то, что Запад продолжает вооружать Украину. В эфире телеканала "Россия 1" политик прокомментировал передачу Киеву самолётов F-16. Он сказал, что "это не конец света, мы готовы".

По словам главы Чечни, "президент" Украины Владимир Зеленский, который "забрасывает людей на верную смерть и выполняет указания своих западных союзников", должен "встать на колени и попросить прощения сначала у своего народа, а потом у России".

Об этом сообщил телеканал "Россия-1".

Ранее чеченский генерал Апти Алаудинов сообщил о том, что город Волчанск практически взят нашими бойцами. Чечня является одним из самых активных регионов РФ по уровню участия населения в спецоперации на Украине.

Заявления чеченского руководства удивительным образом согласуются с сообщениями западных СМИ, которые информируют о том, что киевский режим получает всё больше сигналов о необходимости проведения мирных переговоров с Россией с учётом её требований.