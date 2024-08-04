Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Хуситы сбили новейший американский беспилотник MQ-9 Reaper

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители хуситов в Йемене сообщили о том, что им удалось сбить американский беспилотник MQ-9, а также нанести удар по судну "Гротон" в Аденском заливе с помощью баллистических ракет.

Фото: Минобороны РФ

MQ-9 Reaper — это американский разведывательно-ударный БПЛА (беспилотный летательный аппарат) с размахом крыла 20 метров и длиной 11 метров. Он оснащён турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч.

БПЛА MQ-9 Reaper предназначен для сбора информации, наблюдения и нанесения ударов по целям. Он может находиться в воздухе до 30 часов на высоте до 15 километров. Максимальная взлётная масса составляет около 5 тонн.

MQ-9 Reaper имеет широкий спектр вооружения, включая ракеты «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, управляемые бомбы GBU-12 Paveway II и GBU-38 JDAM.

Этот БПЛА используется ВВС США и других стран для выполнения боевых задач, таких как разведка, наблюдение и нанесение ударов по объектам противника. MQ-9 Reaper также применяется для поддержки наземных операций и обеспечения безопасности границ своего влияния.

В войне с йеменскими хуситами США и возглавляемая ими коалиция терпит всё более горькие поражения.