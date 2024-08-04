Донецк и Луганск вновь обстреливают террористы ВСУ

Террористы ВСУ нанесли очередные удары по Донецку и Луганску

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Донецке и Макеевке произошли мощные взрывы. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

По информации местных властей, ВСУ обстреляли также Луганск. На месте удара работают оперативные службы. О количестве пострадавших или разрушениях пока не сообщается.

Подробности о конкретном виде использованных вооружений не сообщается. Однако Донецк и Луганск уже давно находятся вне зоны поражения обычными артиллерийскими боеприпасами.

Также сегодня в небе над Одессой заметили первый самолёт F-16.