Донецк и Луганск вновь обстреливают террористы ВСУ

В Донецке и Макеевке произошли мощные взрывы. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает. Об этом сообщает ТАСС.
По информации местных властей, ВСУ обстреляли также Луганск. На месте удара работают оперативные службы. О количестве пострадавших или разрушениях пока не сообщается.
Подробности о конкретном виде использованных вооружений не сообщается. Однако Донецк и Луганск уже давно находятся вне зоны поражения обычными артиллерийскими боеприпасами.
Также сегодня в небе над Одессой заметили первый самолёт F-16.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.