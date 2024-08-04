Украина получила первые истребители F-16

"Радость подонка": Зеленский доложил о прибытии на Украину самолётов F-16

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главарь киевской шайки Владимир Зеленский опубликовал ролик на своей странице в мессенджере о поступлении в ВВС Украины первых истребителей F-16.

Фото: Royal Jordanian Air Force F-16 by Tomás Del Coro, CC BY-SA 2.0

В нём он он долго врал касательно того, как доблестно украинские ВВС противостояли превосходящим силам ВКС России. Также он рассказал вполне правдиво о долгих переговорах с западными партнёрами касательно поставок самолётов F-16, и отчитался, что наконец прибытие этих истребителей состоялось, и они уже якобы на территории Украины.

Российские военные настроены спокойно: Владимир Путин лично говорил о том, что в том, что самолёты F-16 будут уничтожаться, как и вся западная техника. Самолёты F-16 не являются новейшими с точки зрения технологий, количество и качество поставленных Данией и Нидерландами самолётов не позволят каким-либо образом повлиять на исход спецоперации России на Украине.