Леонид Пасечник сообщил детали обстрела Луганска со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли Луганск ракетами ATACMS производства США

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стали известны подробности обстрела Луганска, о котором мы сообщали ранее.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по Луганску предположительно 8 ракет ATACMS и 4 Storm Shadow. Информация о пострадавших уточняется.

По словам Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору. Он отметил, что четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлёте к городу. Из-за падения обломков загорелась сухая трава.

Также обстрелам подверглись Донецк и Макеевка.