Леонид Пасечник сообщил детали обстрела Луганска со стороны ВСУ

Стали известны подробности обстрела Луганска, о котором мы сообщали ранее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по Луганску предположительно 8 ракет ATACMS и 4 Storm Shadow. Информация о пострадавших уточняется.
По словам Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору. Он отметил, что четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлёте к городу. Из-за падения обломков загорелась сухая трава.
Также обстрелам подверглись Донецк и Макеевка.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.