По данным журнала Economist, в последний день июля Украина получила 10 истребителей F-16 из 79 обещанных США, которые должны были передать их сателлиты по НАТО. Издание утверждает, что к концу 2024 года у Киева будет 20 таких самолётов американского производства.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте: самолёты будут сбиты и уничтожены. По его словам, у киевского режима нет волшебной таблетки или панацеи.
По информации британской Telegraph, украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16. Самолёты использовались в качестве ПВО.
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