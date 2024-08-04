Западные СМИ уточнили детали поставок F-16 на Украину

Украина получит не более 20 истребителей F-16 к концу 2024 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По данным журнала Economist, в последний день июля Украина получила 10 истребителей F-16 из 79 обещанных США, которые должны были передать их сателлиты по НАТО. Издание утверждает, что к концу 2024 года у Киева будет 20 таких самолётов американского производства.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте: самолёты будут сбиты и уничтожены. По его словам, у киевского режима нет волшебной таблетки или панацеи.

По информации британской Telegraph, украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16. Самолёты использовались в качестве ПВО.