Стало известно, о чём Белоусов предупредил Остина по телефону

Украинские спецслужбы готовили покушение на Путина в День ВМФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в эфире телеканала "Россия-1", что украинские спецслужбы планировали нападение на президента России Владимира Путина и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова во время парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC

Рябков отметил, что за несколько дней до парада Белоусов провёл телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе разговора Белоусов призвал американского коллегу убедить украинское руководство отказаться от своих планов. По словам Рябкова, Остин был удивлён этой информацией, но воспринял её серьёзно.