Британские военные эксперты опасаются краха украинской обороны в Донбассе

Британский эксперт Меркурис предрёк ВСУ тяжёлое поражение под Угледаром

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, украинская оборона в Южном Донбассе может рухнуть. Российские войска продвигаются на запад, к следующей дороге снабжения, что приводит к крупному оперативному кризису для ВСУ.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Если вся территория рухнет, то Угледар будет захвачен, украинские войска будут окружены, а основные пути снабжения перерезаны. Это станет катастрофой для Украины.

За последние сутки Южная группировка российских войск нанесла поражение нескольким украинским бригадам: 24-й, 28-й, 54-й механизированным, 72-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой. В этих боях украинская армия потеряла более 600 солдат и 20 единиц техники.