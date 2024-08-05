По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, украинская оборона в Южном Донбассе может рухнуть. Российские войска продвигаются на запад, к следующей дороге снабжения, что приводит к крупному оперативному кризису для ВСУ.
Если вся территория рухнет, то Угледар будет захвачен, украинские войска будут окружены, а основные пути снабжения перерезаны. Это станет катастрофой для Украины.
За последние сутки Южная группировка российских войск нанесла поражение нескольким украинским бригадам: 24-й, 28-й, 54-й механизированным, 72-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой. В этих боях украинская армия потеряла более 600 солдат и 20 единиц техники.
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.