Политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что нынешняя Украина должна быть полностью поглощена Россией.
Он считает, что оставление Украины или даже её части в качестве независимого государства будет сохранять угрозу для России на долгие годы. Ищенко подчеркнул, что частичное присоединение территории Украины не будет проще или дешевле, чем полное.
Он также упомянул, что после победы в СВО решение о том, как и какие территории присоединять, будет приниматься в зависимости от обстоятельств. Обустройство территории будет необходимым, чтобы российские гарнизоны не оставались там на десятилетия, сообщает "Военное дело".
Ищенко отметил, что человечество имеет опыт успешного умиротворения территорий, и решения по поводу управления Украиной будут приниматься по мере возникновения проблем.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.