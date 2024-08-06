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Россия должна поглотить всю Украину, чтобы избежать вечной угрозы

Политолог объяснил необходимость полного присоединения Украины к РФ

0:55
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что нынешняя Украина должна быть полностью поглощена Россией.

Политолог объяснил необходимость полного присоединения Украины к РФ
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Он считает, что оставление Украины или даже её части в качестве независимого государства будет сохранять угрозу для России на долгие годы. Ищенко подчеркнул, что частичное присоединение территории Украины не будет проще или дешевле, чем полное.

Он также упомянул, что после победы в СВО решение о том, как и какие территории присоединять, будет приниматься в зависимости от обстоятельств. Обустройство территории будет необходимым, чтобы российские гарнизоны не оставались там на десятилетия, сообщает "Военное дело".

Ищенко отметил, что человечество имеет опыт успешного умиротворения территорий, и решения по поводу управления Украиной будут приниматься по мере возникновения проблем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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