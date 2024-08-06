Политолог Ростислав Ищенко рассказал о планах Запада в отношении России, которые были сорваны благодаря присоединению Крыма в 2014 году.
Ищенко объяснил, что если бы Россия не включила Крым в свой состав, Украина могла бы заблокировать Черноморский флот в Новороссийске и, за несколько лет, подготовив и вооружив армию с помощью США, начать военные действия в Кубани. В 2014 году
По словам Ищенко, даже если бы Россия смогла победить в этом конфликте, её силы были бы значительно подорваны. Запад надеялся на дискредитацию российского руководства и ухудшение обстановки в стране, сообщает "Военное дело".
Ищенко отметил, что прямого военного конфликта между Россией и США никто не планирует, однако существует множество способов ослабить противника без прямой войны.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.