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Политолог объяснил важность присоединения Крыма в 2014 году

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Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о планах Запада в отношении России, которые были сорваны благодаря присоединению Крыма в 2014 году.

Политолог объяснил важность присоединения Крыма в 2014 году
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Ищенко объяснил, что если бы Россия не включила Крым в свой состав, Украина могла бы заблокировать Черноморский флот в Новороссийске и, за несколько лет, подготовив и вооружив армию с помощью США, начать военные действия в Кубани. В 2014 году

По словам Ищенко, даже если бы Россия смогла победить в этом конфликте, её силы были бы значительно подорваны. Запад надеялся на дискредитацию российского руководства и ухудшение обстановки в стране, сообщает "Военное дело".

Ищенко отметил, что прямого военного конфликта между Россией и США никто не планирует, однако существует множество способов ослабить противника без прямой войны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Политолог объяснил важность присоединения Крыма в 2014 году
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