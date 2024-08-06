Россия предотвратила военную катастрофу в 2014 году: секретный план Запада провалился

Политолог объяснил важность присоединения Крыма в 2014 году

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о планах Запада в отношении России, которые были сорваны благодаря присоединению Крыма в 2014 году.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Ищенко объяснил, что если бы Россия не включила Крым в свой состав, Украина могла бы заблокировать Черноморский флот в Новороссийске и, за несколько лет, подготовив и вооружив армию с помощью США, начать военные действия в Кубани. В 2014 году

По словам Ищенко, даже если бы Россия смогла победить в этом конфликте, её силы были бы значительно подорваны. Запад надеялся на дискредитацию российского руководства и ухудшение обстановки в стране, сообщает "Военное дело".

Ищенко отметил, что прямого военного конфликта между Россией и США никто не планирует, однако существует множество способов ослабить противника без прямой войны.