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Разбиты и рассеяны. При атаке на границу РФ уничтожено более 60 боевиков, более 50 ранено

Нападавшие на Курскую область остались лежать трупами у границы

1:35
Силовые структуры

Минимум 65 боевиков ВСУ погибли, ещё 50 получили ранения в результате попытки прорыва на территорию России в Курской области.

Нападавшие на Курскую область остались лежать трупами у границы
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Самоубийственный рейд ДРГ предприняли 4 роты ВСУ. Погранслужба РФ заметила передвижения заранее: две роты сразу были уничтожены в засаде, две рассредоточились и приняли бой, в ходе которого они были рассеяны. Более 65 тел боевиков ВСУ видны с дронов в приграничье, и у неонацистов пока нет возможности их эвакуировать.

По данным Mash, в Суджанском районе сборную солянку из боевиков нацподразделения, 22-й ОМБ ВСУ и солдат теробороны отбросили за государственную границу и сейчас добивают при помощи ВКС РФ и артиллерии. Враг разбит на малые группы и рассредоточен в лесопосадках Шосткинского района в Сумской области. Киев о рейде ДРГ трусливо молчит.

Напомним, атака началась в 3 ночи — бандеровцы били артиллерией и поддерживали огонь из танков, закидывая приграничную территорию БПЛА. затем при поддержке тяжёлой техники ВСУ пошли штурмовать границу РФ. На машинах ВСУ новый знак отличия — треугольник.

Чем больше будет у Киева неудач на полях сражений, тем больше будет таких атак на российское пограничье. Вся власть на Украине завязана на пиаре. Картинка важнее результата.

НАТО не ПОТЯНЕТ. Украина ПРОИГРАЕТ! ЯКОВ КЕДМИ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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