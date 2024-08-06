Разбиты и рассеяны. При атаке на границу РФ уничтожено более 60 боевиков, более 50 ранено

Нападавшие на Курскую область остались лежать трупами у границы

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минимум 65 боевиков ВСУ погибли, ещё 50 получили ранения в результате попытки прорыва на территорию России в Курской области.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Самоубийственный рейд ДРГ предприняли 4 роты ВСУ. Погранслужба РФ заметила передвижения заранее: две роты сразу были уничтожены в засаде, две рассредоточились и приняли бой, в ходе которого они были рассеяны. Более 65 тел боевиков ВСУ видны с дронов в приграничье, и у неонацистов пока нет возможности их эвакуировать.

По данным Mash, в Суджанском районе сборную солянку из боевиков нацподразделения, 22-й ОМБ ВСУ и солдат теробороны отбросили за государственную границу и сейчас добивают при помощи ВКС РФ и артиллерии. Враг разбит на малые группы и рассредоточен в лесопосадках Шосткинского района в Сумской области. Киев о рейде ДРГ трусливо молчит.

Напомним, атака началась в 3 ночи — бандеровцы били артиллерией и поддерживали огонь из танков, закидывая приграничную территорию БПЛА. затем при поддержке тяжёлой техники ВСУ пошли штурмовать границу РФ. На машинах ВСУ новый знак отличия — треугольник.

Чем больше будет у Киева неудач на полях сражений, тем больше будет таких атак на российское пограничье. Вся власть на Украине завязана на пиаре. Картинка важнее результата.

НАТО не ПОТЯНЕТ. Украина ПРОИГРАЕТ! ЯКОВ КЕДМИ