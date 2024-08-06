Бои на границе Курской области продолжаются. Основные сражения происходят в Суджанском и Кореневском районах. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в регионе напряжённая.
Региональный оперативный штаб и все экстренные службы работают круглосуточно. Вот что известно к этому часу:
Среди задействованных на этом направлении сил были замечены части украинского Оперативного командования «Север», которые ранее стояли вдоль границы с Беларусью.
Со стороны Свердликово подразделения ВСУ на бронетранспортёрах Stryker вышли на трассу Рыльск — Суджа, по которой пытались продвинуться в направлении села Зелёный Шлях. Однако на дороге к востоку от села Нижний Клин они попали в засаду, где их уничтожили беспилотники.
Идёт боестолкновение на участке трассы 38К-004 неподалёку от КПП Суджа и в районе села Гордеевка.
ВСУ продолжают обстрел из артиллерии и атаки беспилотниками. По последним данным, в регионе погибли трое человек, не менее 20 получили ранения, включая детей.
Российские войска атакуют позиции и места концентрации противника в приграничной Сумской области пока принадлежащей Украине.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.