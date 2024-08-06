Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа

Атаки ВСУ на Курскую область продолжаются, боестолкновения не прекратились

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бои на границе Курской области продолжаются. Основные сражения происходят в Суджанском и Кореневском районах. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в регионе напряжённая.

Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/297 by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Региональный оперативный штаб и все экстренные службы работают круглосуточно. Вот что известно к этому часу:

Среди задействованных на этом направлении сил были замечены части украинского Оперативного командования «Север», которые ранее стояли вдоль границы с Беларусью.

Со стороны Свердликово подразделения ВСУ на бронетранспортёрах Stryker вышли на трассу Рыльск — Суджа, по которой пытались продвинуться в направлении села Зелёный Шлях. Однако на дороге к востоку от села Нижний Клин они попали в засаду, где их уничтожили беспилотники.

Идёт боестолкновение на участке трассы 38К-004 неподалёку от КПП Суджа и в районе села Гордеевка.

ВСУ продолжают обстрел из артиллерии и атаки беспилотниками. По последним данным, в регионе погибли трое человек, не менее 20 получили ранения, включая детей.

Российские войска атакуют позиции и места концентрации противника в приграничной Сумской области пока принадлежащей Украине.