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Украинские хакеры пытаются запугать население Курской области

В Курской области украинские хакеры публикуют фейки и провоцируют панику

0:56
Силовые структуры

Украинские боты массово атакуют Telegram-каналы в Курской области. Они распространяют фейковые новости, чтобы вызвать панику.

В Курской области украинские хакеры публикуют фейки и провоцируют панику
Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, CC BY 2.0

Когда украинская ДРГ предприняла неудачную попытку атаковать приграничные территории России и нанесла удары по мирному населению Курской области, в местных Telegram-каналах появилась массовая рассылка от украинских ботов. Они публиковали ложные сообщения, пытаясь посеять панику среди жителей.

Как показали скриншоты, предоставленные Readovka администраторами «Актуального Курска», вражеские боты рассылали сообщения о том, что в городских торговых центрах якобы выстроились очереди за снятием денег, а в домах обнаруживают гранаты. Однако местные жители не подтверждают эту информацию, и после разоблачения боты перестают распространять сообщения.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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