Украинские хакеры пытаются запугать население Курской области

В Курской области украинские хакеры публикуют фейки и провоцируют панику

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боты массово атакуют Telegram-каналы в Курской области. Они распространяют фейковые новости, чтобы вызвать панику.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, CC BY 2.0

Когда украинская ДРГ предприняла неудачную попытку атаковать приграничные территории России и нанесла удары по мирному населению Курской области, в местных Telegram-каналах появилась массовая рассылка от украинских ботов. Они публиковали ложные сообщения, пытаясь посеять панику среди жителей.

Как показали скриншоты, предоставленные Readovka администраторами «Актуального Курска», вражеские боты рассылали сообщения о том, что в городских торговых центрах якобы выстроились очереди за снятием денег, а в домах обнаруживают гранаты. Однако местные жители не подтверждают эту информацию, и после разоблачения боты перестают распространять сообщения.