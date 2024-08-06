Украинские боты массово атакуют Telegram-каналы в Курской области. Они распространяют фейковые новости, чтобы вызвать панику.
Когда украинская ДРГ предприняла неудачную попытку атаковать приграничные территории России и нанесла удары по мирному населению Курской области, в местных Telegram-каналах появилась массовая рассылка от украинских ботов. Они публиковали ложные сообщения, пытаясь посеять панику среди жителей.
Как показали скриншоты, предоставленные Readovka администраторами «Актуального Курска», вражеские боты рассылали сообщения о том, что в городских торговых центрах якобы выстроились очереди за снятием денег, а в домах обнаруживают гранаты. Однако местные жители не подтверждают эту информацию, и после разоблачения боты перестают распространять сообщения.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.