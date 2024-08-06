В МИД РФ заявили, что Рябков не говорил прямо о покушении на Путина

В МИД уточнили, что Рябков не заявлял о покушении на Путина и Белоусова

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство иностранных дел России опровергло информацию о том, что заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков утверждал, что Киев готовил покушение на Владимира Путина и Андрея Белоусова во время парада Военно-морского флота.

Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC

В МИД подчеркнули, что Сергей Рябков не утверждал, что такая акция готовилась на параде. Он лишь отметил, что существует некоторая связь с подобными событиями.

На самом деле Рябков сказал лишь, что сведения о том, что готовили украинцы, являются совершенно секретными и передал очень сжато лишь эмоциональную оценку:

"Это ужас, просто ужас!"