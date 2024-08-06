В МИД РФ заявили, что Рябков не говорил прямо о покушении на Путина

Министерство иностранных дел России опровергло информацию о том, что заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков утверждал, что Киев готовил покушение на Владимира Путина и Андрея Белоусова во время парада Военно-морского флота.
В МИД подчеркнули, что Сергей Рябков не утверждал, что такая акция готовилась на параде. Он лишь отметил, что существует некоторая связь с подобными событиями.
На самом деле Рябков сказал лишь, что сведения о том, что готовили украинцы, являются совершенно секретными и передал очень сжато лишь эмоциональную оценку:
"Это ужас, просто ужас!"
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.