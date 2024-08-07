Военкор Матюшин спрогнозировал, когда решится судьба Курской области

Военкор Матюшин: ВСУ могут привлечь в Курскую область новые резервы

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Удары украинских сил по Курской области могут продолжаться ещё около двух дней. После этого времени атаки либо усилятся, либо прекратятся. Усиление будет свидетельствовать о том, что в этот район введены новые резервы. Об этом сообщил бывший старший лейтенант Народной милиции ДНР, волонтёр и военный корреспондент Александр Матюшин в интервью корреспонденту URA. RU.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

"Пока рано говорить, как долго это продлится, но в ближайшие два дня станет ясно: либо атаки прекратятся, либо усилятся. Если атаки усилятся, это будет означать, что противник привёл резервы. В первую очередь это заметят бойцы на одном из направлений, где они смогут активнее продвигаться: на донецком, артёмовском, возможно, на часовоярском или харьковском", — отметил Матюшин.

Он также добавил, что украинские силы могут пополнить свои резервы. Ранее генерал-майор Апты Алаудинов, командир спецназа "Ахмат", отмечал, что украинская армия использовала последние резервы для атак на регион.

"Возможно, противник снимет резервы и пополнит их новыми частями из числа мобилизованных на улицах Киева и других городов. Тогда в бой могут пойти бригады территориальной обороны, которые сейчас активно формируются и получают новые номера", — добавил эксперт.

Перевод украинских военных в такие бригады может усилить бои и открыть новый фронт в Курской области.