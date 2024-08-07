Военкор Матюшин спрогнозировал, когда решится судьба Курской области

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Военкор Матюшин: ВСУ могут привлечь в Курскую область новые резервы

1:35
Силовые структуры » Военные новости

Удары украинских сил по Курской области могут продолжаться ещё около двух дней. После этого времени атаки либо усилятся, либо прекратятся. Усиление будет свидетельствовать о том, что в этот район введены новые резервы. Об этом сообщил бывший старший лейтенант Народной милиции ДНР, волонтёр и военный корреспондент Александр Матюшин в интервью корреспонденту URA. RU.

Военкор Матюшин: ВСУ могут привлечь в Курскую область новые резервы
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

"Пока рано говорить, как долго это продлится, но в ближайшие два дня станет ясно: либо атаки прекратятся, либо усилятся. Если атаки усилятся, это будет означать, что противник привёл резервы. В первую очередь это заметят бойцы на одном из направлений, где они смогут активнее продвигаться: на донецком, артёмовском, возможно, на часовоярском или харьковском", — отметил Матюшин.

Он также добавил, что украинские силы могут пополнить свои резервы. Ранее генерал-майор Апты Алаудинов, командир спецназа "Ахмат", отмечал, что украинская армия использовала последние резервы для атак на регион.

"Возможно, противник снимет резервы и пополнит их новыми частями из числа мобилизованных на улицах Киева и других городов. Тогда в бой могут пойти бригады территориальной обороны, которые сейчас активно формируются и получают новые номера", — добавил эксперт.

Перевод украинских военных в такие бригады может усилить бои и открыть новый фронт в Курской области.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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