Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания "Военное дело".
— Ростислав Владимирович, как Вы считаете, кто из украинских политиков сейчас обладает наибольшим авторитетом, способен к переговорам и ведет себя адекватно? С кем Москва могла бы обсуждать мирное соглашение? Как, по вашему мнению, будет выглядеть Украина после конфликта? Сколько времени это может занять?
— На данный момент таких политиков нет. Россия будет вести переговоры с теми, кто сможет не только заключить мир на условиях, приемлемых для России, но и гарантировать их выполнение. Пока таких лидеров нет, поэтому переговоры не ведутся.
Что касается возможного постконфликтного устройства Украины, то это может быть разделение на 27 регионов России, включая шесть уже существующих. Изменение границ может занять около года, но для изменения менталитета людей потребуется пятьдесят лет или больше.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.