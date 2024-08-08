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27 новых регионов: названо самое реалистичное постконфликтное устройство Украины

Политолог Ищенко рассказал о постконфликтном устройстве Украины

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания "Военное дело".

Политолог Ищенко рассказал о постконфликтном устройстве Украины
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, PDM

— Ростислав Владимирович, как Вы считаете, кто из украинских политиков сейчас обладает наибольшим авторитетом, способен к переговорам и ведет себя адекватно? С кем Москва могла бы обсуждать мирное соглашение? Как, по вашему мнению, будет выглядеть Украина после конфликта? Сколько времени это может занять?

— На данный момент таких политиков нет. Россия будет вести переговоры с теми, кто сможет не только заключить мир на условиях, приемлемых для России, но и гарантировать их выполнение. Пока таких лидеров нет, поэтому переговоры не ведутся.

Что касается возможного постконфликтного устройства Украины, то это может быть разделение на 27 регионов России, включая шесть уже существующих. Изменение границ может занять около года, но для изменения менталитета людей потребуется пятьдесят лет или больше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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