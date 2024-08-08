27 новых регионов: названо самое реалистичное постконфликтное устройство Украины

Политолог Ищенко рассказал о постконфликтном устройстве Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания "Военное дело".

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, PDM

— Ростислав Владимирович, как Вы считаете, кто из украинских политиков сейчас обладает наибольшим авторитетом, способен к переговорам и ведет себя адекватно? С кем Москва могла бы обсуждать мирное соглашение? Как, по вашему мнению, будет выглядеть Украина после конфликта? Сколько времени это может занять?

— На данный момент таких политиков нет. Россия будет вести переговоры с теми, кто сможет не только заключить мир на условиях, приемлемых для России, но и гарантировать их выполнение. Пока таких лидеров нет, поэтому переговоры не ведутся.

Что касается возможного постконфликтного устройства Украины, то это может быть разделение на 27 регионов России, включая шесть уже существующих. Изменение границ может занять около года, но для изменения менталитета людей потребуется пятьдесят лет или больше.