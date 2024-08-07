Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области масштабной провокацией Украины

Владимир Путин представил вторжение ВСУ в Курскую область как опасную провокацию

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На совещании с правительством Владимир Путин назвал события в Курской области хорошо спланированной провокацией со стороны властей Киева.

"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию: ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного по гражданским зданиям, жилым домам машинам скорой помощи".

Также он заявил о том, что после совещания проведёт отдельные консультации с силовиками и некоторыми членами правительства. Ответственным со стороны гражданских властей за помощь в эвакуации населения и последующем восстановлением инфраструктуры региона Путин назначил Дениса Мантурова.

В ходе последующего совещания с силовиками Путин получил доклад от начальника генштаба Валерия Герасимова о том, что противник силами до 1000 человек при поддержке бронетехники вторгся в пределы российской территории. В ходе боестолкновений враг понёс потери около 315 человек и 7 танков. Операция будет завершена выходом на государственную границу.