В Курской области, на приграничье, системы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) армии Украины уничтожены российскими войсками.
Войсковые резервы армии РФ в необходимом количестве уже находятся на месте. Разворачиваются боевые порядки.
Также подошли подразделения бригады СпН ВДВ. Знающие люди говорят, что это "та самая, отмороженная".
Теперь у русских воинов стоит задача выбить боевиков ВСУ с приграничной территории. Затем пройдёт зачистка и начнут работать сапёры, МЧС, "скорая помощь" и социальные службы.
Правительство России уже выделило средства на поддержку граждан, которые пострадали при украинском наскоке на Курскую область.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.