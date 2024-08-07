В дело вступил "отмороженный" спецназ ВДВ. Системы ПВО и ЗРК армии Украины в Курской области уничтожены армией РФ

Войсковые резервы армии РФ уже находятся в Курской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курской области, на приграничье, системы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) армии Украины уничтожены российскими войсками.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Войсковые резервы армии РФ в необходимом количестве уже находятся на месте. Разворачиваются боевые порядки.

Также подошли подразделения бригады СпН ВДВ. Знающие люди говорят, что это "та самая, отмороженная".

Теперь у русских воинов стоит задача выбить боевиков ВСУ с приграничной территории. Затем пройдёт зачистка и начнут работать сапёры, МЧС, "скорая помощь" и социальные службы.

Правительство России уже выделило средства на поддержку граждан, которые пострадали при украинском наскоке на Курскую область.

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