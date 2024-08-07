Госдеп: США запросят у Украины объяснений по ситуации с Курской областью

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США проявляют лицемерную озабоченность в связи с ситуацией в Курской области

0:39
Силовые структуры

В Белом доме сообщили, что США намерены запросить у Киева разъяснения относительно событий в Курской области. 

США проявляют лицемерную озабоченность в связи с ситуацией в Курской области
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, CC BY-SA 3.0

Позиция Вашингтона в отношении использования американского оружия на территории России остаётся неизменной, заявили в Белом доме, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. 

Таким образом, США пытаются выдать всё происходящее исключительно как инициативу Украины, к которой США отношения не имеют. Однако давно не является секретом, что всё стратегическое управление со стороны киевского режима осуществляется американскими и натовскими военными стратегами. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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