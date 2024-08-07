В Белом доме сообщили, что США намерены запросить у Киева разъяснения относительно событий в Курской области.
Позиция Вашингтона в отношении использования американского оружия на территории России остаётся неизменной, заявили в Белом доме, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.
Таким образом, США пытаются выдать всё происходящее исключительно как инициативу Украины, к которой США отношения не имеют. Однако давно не является секретом, что всё стратегическое управление со стороны киевского режима осуществляется американскими и натовскими военными стратегами.
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