Появилась информация о гибели российского военного корреспондента Евгения Поддубного

Появились сообщения о гибели в Курской области военкора ВГТРК Поддубного

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Погиб военный корреспондент Евгений Поддубный.

Фото: Википедия by https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин.

Источник это информации парламентарий не привел, но информация о смерти известного военкора подтверждается.

Последний пост из приграничья в Курской области на канале Евгения вышел буквально около 20 вечера. Замечательный военный корреспондент Евгений Поддубный был верен долгу до конца.

По предварительной информации, автомобиль с Поддубным атаковал беспилотник.

Информация не подтверждена официально и проверяется.

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