Появилась информация о гибели российского военного корреспондента Евгения Поддубного

Погиб военный корреспондент Евгений Поддубный.
Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин.
Источник это информации парламентарий не привел, но информация о смерти известного военкора подтверждается.
Последний пост из приграничья в Курской области на канале Евгения вышел буквально около 20 вечера. Замечательный военный корреспондент Евгений Поддубный был верен долгу до конца.
По предварительной информации, автомобиль с Поддубным атаковал беспилотник.
Информация не подтверждена официально и проверяется.
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