В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за попытки проникновения ВСУ вглубь региона, сообщил временно исполняющий обязанности главы области Алексей Смирнов. По его словам, в приграничных районах остаётся напряжённая обстановка.
"Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — сказал Смирнов.
До улучшения оперативной обстановки врио губернатора будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Постоянно нахожусь на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян", — добавил он в Telegram-канале.
Попытка вооружённых сил Украины (ВСУ) вторгнуться на территорию Курской области была предпринята утром 6 августа.
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории было остановлено. Он также сообщил, что операция российских вооружённых сил в Курской области будет завершена полным разгромом противника и выходом на государственную границу.
Росгвардия уже усилила свои силы и средства для борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) Украины в Курской и Белгородской областях. Взаимодействие с ФСБ и Министерством обороны позволяет эффективно противостоять угрозам безопасности в регионе.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.