В Курской области введён режим ЧС в связи с вторжением украинских войск

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В Курской области введён режим ЧС на время ликвидации последствий украинских атак

1:42
Силовые структуры

В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за попытки проникновения ВСУ вглубь региона, сообщил временно исполняющий обязанности главы области Алексей Смирнов. По его словам, в приграничных районах остаётся напряжённая обстановка.

В Курской области введён режим ЧС на время ликвидации последствий украинских атак
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, CC BY-SA 4.0

"Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — сказал Смирнов.

До улучшения оперативной обстановки врио губернатора будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Постоянно нахожусь на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян", — добавил он в Telegram-канале.

Попытка вооружённых сил Украины (ВСУ) вторгнуться на территорию Курской области была предпринята утром 6 августа.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории было остановлено. Он также сообщил, что операция российских вооружённых сил в Курской области будет завершена полным разгромом противника и выходом на государственную границу.

Росгвардия уже усилила свои силы и средства для борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) Украины в Курской и Белгородской областях. Взаимодействие с ФСБ и Министерством обороны позволяет эффективно противостоять угрозам безопасности в регионе.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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