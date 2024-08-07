Западные СМИ скептически оценивают перспективы украинского вторжения в Курскую область

Паси Паройнен, специалист финского аналитического центра Black Bird Group, в интервью изданию The New York Times. заявил, что украинское вторжение в Курскую область создаст только дополнительные проблемы для Киева
"С оперативной и стратегической точек зрения эта атака не имеет абсолютно никакого смысла. Это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые так необходимы в других местах",
По словам эксперта, последние успехи российской армии вынуждают украинское руководство искать пути выхода из кризисной ситуации. В частности, ВСУ отступают под Торецком и на Покровском направлении. Однако вместо того, чтобы перебросить туда резервы, в Киеве посчитали, что лучше отвлечь внимание российской армии, нанеся удар под Курском и тем самым ослабив давление на украинские войска.
Эксперт считает, что такая атака может привести к ещё большему растяжению и без того небольших по численности войск Украины.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.