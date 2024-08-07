ВСУ обстреляли монастырь в Курской области, погиб трудник

Митрополит Курский Герман сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) намеренно атаковали Горнальский монастырь.

"Значительно поврежден Николаевский - главный храм монастыря, у которого был разрушен купол, выбиты все двери и окна... после второго массированного удара был разрушен и сгорел второй храм обители с хорошим дубовым иконостасом и прекрасной росписью".