Военные из группы эвакуации сообщили о состоянии Евгения Поддубного после покушения

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"Напиши, что жив!": очевидцы сообщили о состоянии военкора Евгения Поддубного

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Силовые структуры

Представители телеграмм-канала "Базы" установили связь с военнослужащими, обнаружившими раненого Евгения Поддубного. Они доставили его в Курскую областную больницу.

"Ну он такой: сильные ожоги, он плохо разговаривает, мы у него документы нашли. Поддубный!", — рассказали "Базе" военнослужащие.

Телеканал "Звезда" получил подтверждение от Курской областной больницы о том, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный жив.

По информации корреспондента "Звезды", Евгений Поддубный находится в крайне тяжёлом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.

ВГТРК официально подтвердила, что Евгений Поддубный, репортёр, жив. Он получил ранение и сейчас проходит лечение.

Таким образом, информация о гибели известного военкора Евгения Поддубного не подтвердилась. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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