AMVET: США и Британия управляют вторжением ВСУ в Курскую область

AMVET: ВСУ получают разведданные от США и Британии для атаки Курска

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно информации, поступившей от разведывательных источников США, украинские вооружённые силы (ВСУ) получают спутниковые данные для ведения атак на территории Курской области.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, CC BY-SA 2.0

Также разведданные ВСУ передают британские спецслужбы, которые, как сообщается, принимали участие в планировании операций по вторжению на территорию РФ.

При этом западные военные нагло называют террористическую атаку врага "защитой суверенитета".

"Даже сейчас, когда украинские войска отстаивают свой суверенитет (что?) путем войсковой операции на территории русского агрессора (что?), они получают данные о передвижении военных (России) и рекомендации в режиме реального времени", — цитирует рассылка свои разведисточники.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что операции, направленные на Курскую область, разрабатывались совместно Вооружёнными силами Украины и британскими спецслужбами.

В то же время государственный департамент США обозначил нападение ВСУ на данную область как "суверенное решение Украины", подтвердив, что Вашингтон поддерживает контакт с Киевом по вторжению в Курскую область.

Западные СМИ также сообщили, что в организации первых атак на Крымский мост принимали прямое участие ЦРУ и MI6.