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Михаил Подоляк рассказал, что наступление в Курской области принудит Россию к миру

1:32
Силовые структуры

Как заявил советник главы офиса "президента" Украины Михаил Подоляк, наступление ВСУ в Курской области призвано усилить переговорные позиции Киева.

Михаил Подоляк рассказал, что наступление в Курской области принудит Россию к миру
Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine, CC BY 4.0

По словам Подоляка, на переговорах позитивно скажется потеря Россией территорий, людей и техники. А продвижение украинских военных вглубь России, как он считает, будет пугать россиян и ухудшать их отношение к Владимиру Путину.

"Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс РФ воспринимет как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить — только если они понимают, что война идет не по их сценарию", заявил Подоляк в эфире украинского телевидения.

Таким образом, августовское наступление ВСУ в Курской области является беспрецедентным явлением, поскольку до того действия на территории РФ в границах 1991 года поручали различного рода прокси, вроде террористов из РДК (Российского добровольческого корпуса)* (террористическая организация). Непосредственно боевые части ВСУ избегали длительного нахождения за границей Украины. 

Таким образом, имеет место намеренное вторжение иностранных войск на территорию международно признанного субъекта РФ. По международному праву это даёт основание РФ для любых действий в отношении страны-агрессора. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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