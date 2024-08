Советник лжепрезидента Зеленского объяснил цель наступления ВСУ в Курской области

Как заявил советник главы офиса "президента" Украины Михаил Подоляк, наступление ВСУ в Курской области призвано усилить переговорные позиции Киева.

Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine, CC BY 4.0