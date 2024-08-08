Евгений Поддубный доставлен в Москву на лечение

Евгений Поддубный доставлен в Москву, он в сознании, угрозы жизни уже нет

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщает департамент здравоохранения, военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Фото: Минздрав Москвы

Евгений вчера стал объектом террористической атаки со стороны ВСУ. По-видимому, на него велась целенаправленная охота. В машину, где ехал за рулём журналист, попал FPV-дрон. Машина перевернулась, загорелась и взорвалась. Ехавшие сзади члены его съёмочной группы своими глазами видели происшедшее и посчитали, что Поддубный погиб, что породило слухи о гибели военкора и весьма опечалило всех граждан России. Однако по чудесному стечению обстоятельств, Поддубный всё же выскочил из объятой пламенем машины и отполз на некоторое расстояние.

Позже его подобрали военные, которые увидели всё случившееся и эвакуировали военкора. Обстоятельства того, как и каким образом спасли Поддубного будут известны позже.

В настоящее время Евгений Поддубный доставлен из Курса в Москву в госпиталь Н.В. Склифосовского. На видео заметно, что лицо Поддубного перебинтовано, рука в гипсе, в целом, ранение достаточно серьёзное.

При этом Евгений Поддубный в сознании, общается с медиками, интересуется ходом лечения.

Ранее он опубликовал аудиозапись, где благодарит курских врачей и утешает всех переживающих за его здоровье.

"Всё будет хорошо".