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Суджа удерживается российскими войсками, занятие её ВСУ является фейком

Кадры из Суджи показывают, что город не занят ВСУ

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Силовые структуры

В телеграмм-каналах появились кадры, подтверждающие, что Суджа под контролем ВС РФ, но боестолкновения происходят в непосредственной близости от райцентра. 

Кадры из Суджи показывают, что город не занят ВСУ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Местные жители, рискуя жизнью, эвакуируют своих сограждан из зоны конфликта. По словам очевидцев, в городе слышны звуки выстрелов из пулемёта, вероятно, сбивают дроны. Город подвергается постоянным обстрелам, есть погибшие среди мирного населения. Разбитые машины, воронки от взрывов и снаряды на улицах — страшные свидетельства войны.

С утра в российских СМИ появляется противоречивая информация о ситуации в городе. Местные жители опровергают сообщения о присутствии украинских войск в Судже. Однако некоторые военные каналы утверждают, что город фактически потерян. Однако по данным кадрам, часть города всё ещё контролируется российскими военными. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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