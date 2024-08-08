Суджа удерживается российскими войсками, занятие её ВСУ является фейком

Кадры из Суджи показывают, что город не занят ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В телеграмм-каналах появились кадры, подтверждающие, что Суджа под контролем ВС РФ, но боестолкновения происходят в непосредственной близости от райцентра.

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Местные жители, рискуя жизнью, эвакуируют своих сограждан из зоны конфликта. По словам очевидцев, в городе слышны звуки выстрелов из пулемёта, вероятно, сбивают дроны. Город подвергается постоянным обстрелам, есть погибшие среди мирного населения. Разбитые машины, воронки от взрывов и снаряды на улицах — страшные свидетельства войны.

С утра в российских СМИ появляется противоречивая информация о ситуации в городе. Местные жители опровергают сообщения о присутствии украинских войск в Судже. Однако некоторые военные каналы утверждают, что город фактически потерян. Однако по данным кадрам, часть города всё ещё контролируется российскими военными.