В телеграмм-каналах появились кадры, подтверждающие, что Суджа под контролем ВС РФ, но боестолкновения происходят в непосредственной близости от райцентра.
Местные жители, рискуя жизнью, эвакуируют своих сограждан из зоны конфликта. По словам очевидцев, в городе слышны звуки выстрелов из пулемёта, вероятно, сбивают дроны. Город подвергается постоянным обстрелам, есть погибшие среди мирного населения. Разбитые машины, воронки от взрывов и снаряды на улицах — страшные свидетельства войны.
С утра в российских СМИ появляется противоречивая информация о ситуации в городе. Местные жители опровергают сообщения о присутствии украинских войск в Судже. Однако некоторые военные каналы утверждают, что город фактически потерян. Однако по данным кадрам, часть города всё ещё контролируется российскими военными.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.