Против украинских войск в Судженском районе будет задействован спецназ

Апти Алаудинов заверил, что бойцы чеченского спецназа "выкурят" ВСУ за границы РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал Апти Алаудинов заявил, что спецназ против ВСУ: совместные силы"Ахмат" и бывших бойцов"Вагнер" сражаются против украинских националистов в Курской области

Фото: Screencap, Ramzan Kadyrov Telegram channel

Украинские националисты проникли на территорию Курской области. Для борьбы с ними будут задействованы подразделения специального назначения "Ахмат" и "Вагнер".

После попытки прорыва украинских националистов в Курскую область прибыл генерал-майор Апти Алаудинов. Он будет координировать действия спецназа.

Бойцы "Ахмата" действуют дерзко и решительно. Они используют огнестрельное и холодное оружие, чтобы выбить противника из жилых районов. Украинские военные в панике от столкновений с "Ахматом". Они понимают, что не могут противостоять этому спецназу в открытом бою.

Спецназ будет атаковать с разных направлений, неожиданно врываясь на позиции противника. Их главная задача — действовать скрытно, наносить точные и избирательные удары.