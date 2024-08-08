Против украинских войск в Судженском районе будет задействован спецназ

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Апти Алаудинов заверил, что бойцы чеченского спецназа "выкурят" ВСУ за границы РФ

1:05
Силовые структуры

Генерал Апти Алаудинов заявил, что спецназ против ВСУ: совместные силы"Ахмат" и бывших бойцов"Вагнер" сражаются против украинских националистов в Курской области

Апти Алаудинов заверил, что бойцы чеченского спецназа "выкурят" ВСУ за границы РФ
Фото: Screencap, Ramzan Kadyrov Telegram channel

Украинские националисты проникли на территорию Курской области. Для борьбы с ними будут задействованы подразделения специального назначения "Ахмат" и "Вагнер".

После попытки прорыва украинских националистов в Курскую область прибыл генерал-майор Апти Алаудинов. Он будет координировать действия спецназа.

Бойцы "Ахмата" действуют дерзко и решительно. Они используют огнестрельное и холодное оружие, чтобы выбить противника из жилых районов. Украинские военные в панике от столкновений с "Ахматом". Они понимают, что не могут противостоять этому спецназу в открытом бою.

Спецназ будет атаковать с разных направлений, неожиданно врываясь на позиции противника. Их главная задача — действовать скрытно, наносить точные и избирательные удары.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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