Генерал Апти Алаудинов заявил, что спецназ против ВСУ: совместные силы"Ахмат" и бывших бойцов"Вагнер" сражаются против украинских националистов в Курской области
Украинские националисты проникли на территорию Курской области. Для борьбы с ними будут задействованы подразделения специального назначения "Ахмат" и "Вагнер".
После попытки прорыва украинских националистов в Курскую область прибыл генерал-майор Апти Алаудинов. Он будет координировать действия спецназа.
Бойцы "Ахмата" действуют дерзко и решительно. Они используют огнестрельное и холодное оружие, чтобы выбить противника из жилых районов. Украинские военные в панике от столкновений с "Ахматом". Они понимают, что не могут противостоять этому спецназу в открытом бою.
Спецназ будет атаковать с разных направлений, неожиданно врываясь на позиции противника. Их главная задача — действовать скрытно, наносить точные и избирательные удары.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.