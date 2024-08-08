Министерство обороны доложило о положении в Курской области

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Министерство обороны сообщило об оперативной обстановке в Курской области

1:00
Силовые структуры

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о текущей ситуации в Курской области. 

Министерство обороны сообщило об оперативной обстановке в Курской области
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Противник не смог продвинуться на территорию области в течение суток. Группировки "Север" совместно с органами ФСБ продолжают успешно уничтожать формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

С начала боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Российские военные пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории области.

Авиаудары наносятся по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники.

Таким образом, никакой критической ситуации в Курской области не наблюдается. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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