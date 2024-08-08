Пленные всушники рассказали, что их кинули. В Курской области активно действует российский спецназ

ССО ГУР Украины бросили армейских и ушли из Курской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России перехватила инициативу на приграничье Курской области.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, CC BY-SA 4.0

Первый результат усиления группировки ВС РФ уже виден. ВСУ откатываются от Коренево и Суджи. Также враг не смог подойти к сёлам Казачья Локня и Малая Локня. В Судже на данный момент активно действует российский спецназ. Плюс приданные бойцы ГРУ Генштаба ВС РФ.

Противник уничтожает все вышки связи, при этом сам испытывая проблемы с связью, поскольку не работает Старлинк, на который он рассчитывал.

Помимо этого информацию что ССО ГУР Украины бросили армию и ушли, подтвердили их пленные. Они же подтверждают, что их задача была выйти как можно глубже на территорию РФ и закрепится, ожидая подкрепления. Но резервов они не дождались.

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