Пленные всушники рассказали, что их кинули. В Курской области активно действует российский спецназ

Армия России перехватила инициативу на приграничье Курской области.
Первый результат усиления группировки ВС РФ уже виден. ВСУ откатываются от Коренево и Суджи. Также враг не смог подойти к сёлам Казачья Локня и Малая Локня. В Судже на данный момент активно действует российский спецназ. Плюс приданные бойцы ГРУ Генштаба ВС РФ.
Противник уничтожает все вышки связи, при этом сам испытывая проблемы с связью, поскольку не работает Старлинк, на который он рассчитывал.
Помимо этого информацию что ССО ГУР Украины бросили армию и ушли, подтвердили их пленные. Они же подтверждают, что их задача была выйти как можно глубже на территорию РФ и закрепится, ожидая подкрепления. Но резервов они не дождались.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.