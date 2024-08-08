"Президент" Украины Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области провёл встречу с представителями конгресса США и доложил о наступлении ВСУ в Курскую область.
В состав делегации вошли конгрессмены Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, представляющие обе ведущие политические партии.
Формально США не осуждают операцию Украины в Курской области, но отрицают свою причастность к её проведению. Это невозможно уже по той причине, что вся стратегическая разведка и стратегическое планирование операций на линии фронта с Россией осуществляется американским и натовским командованием.
В контексте грядущих выборов в США им очень нужна демонстрация успеха на внешнеполитической арене. Принуждение к миру России через занятие ряда её территорий является весьма желательной целью.
Как показывает международная дипломатическая практика, сейчас допускается уничтожение политических противников в столицах третьих государств.
Киев является слишком безопасным местом для разного рода недружественных России сходок.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.