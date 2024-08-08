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Зеленский отчитался перед "хозяевами" об операции в Курской области

1:12
Силовые структуры

"Президент" Украины Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области провёл встречу с представителями конгресса США и доложил о наступлении ВСУ в Курскую область. 

Зеленский отчитался перед "хозяевами" об операции в Курской области
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

В состав делегации вошли конгрессмены Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, представляющие обе ведущие политические партии.

Формально США не осуждают операцию Украины в Курской области, но отрицают свою причастность к её проведению. Это невозможно уже по той причине, что вся стратегическая разведка и стратегическое планирование операций на линии фронта с Россией осуществляется американским и натовским командованием.

В контексте грядущих выборов в США им очень нужна демонстрация успеха на внешнеполитической арене. Принуждение к миру России через занятие ряда её территорий является весьма желательной целью. 

Как показывает международная дипломатическая практика, сейчас допускается уничтожение политических противников в столицах третьих государств. 

Киев является слишком безопасным местом для разного рода недружественных России сходок. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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