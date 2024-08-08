В Курской области частично закрыто железнодорожное сообщение

В Курской области временно закрыты три железнодорожных вокзала: на станциях Суджа, Коренево и Псел.
Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, билеты на поезда дальнего следования, которые следуют через эти станции, можно вернуть без дополнительных сборов. Это касается поездов, следующих до станций Курск, Рышково, Курчатов и Льгов-Киевский.
Движение поездов в остальных районах Курской области осуществляется в штатном режиме, за исключением Суджанского и Кореневского районов.
Решение принято в связи с угрозой жизни для гражданского населения в указанных городах.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.