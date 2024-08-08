В Курской области частично закрыто железнодорожное сообщение

Три вокзала в Курской области закрыты из-за боевых действий

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курской области временно закрыты три железнодорожных вокзала: на станциях Суджа, Коренево и Псел.

Фото: flickr.com by Les Chatfield, CC BY 2.0

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, билеты на поезда дальнего следования, которые следуют через эти станции, можно вернуть без дополнительных сборов. Это касается поездов, следующих до станций Курск, Рышково, Курчатов и Льгов-Киевский.

Движение поездов в остальных районах Курской области осуществляется в штатном режиме, за исключением Суджанского и Кореневского районов.

Решение принято в связи с угрозой жизни для гражданского населения в указанных городах.