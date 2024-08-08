Русская армия стабилизирует ситуацию в районах, где Вооружённые силы Украины пытались прорваться. Постепенно обстановка приходит в норму.
Спецкор Readovka Стас Чапский посетил Рыльск, где сейчас собирают автобусы для эвакуации людей из Суджанского района. По его словам, ситуация улучшается: местные жители сообщают, что стало гораздо спокойнее, чем вчера, и количество вражеских обстрелов значительно сократилось. Некоторые люди не хотят уезжать из своих домов и не желают покидать родные места.
Бои с противником продолжаются. Согласно сообщениям с мест, небольшие группы ВСУ пытаются перерезать трассу Суджа — Льгов, чтобы затем выйти к Курчатову, где находится Курская АЭС. Однако русская армия не даёт им осуществить свои планы. В этом районе сосредоточены значительные силы Вооружённых сил РФ, и все попытки прорыва вглубь региона пресекаются. Российская авиация активно работает по Сумской области, куда враг уже стягивает подкрепление.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.