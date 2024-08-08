Обстановка на линии фронта в Курской области стабилизировалась

Военкор Чапский сообщил из Рыльска об остановке продвижения ВСУ

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Русская армия стабилизирует ситуацию в районах, где Вооружённые силы Украины пытались прорваться. Постепенно обстановка приходит в норму.

Спецкор Readovka Стас Чапский посетил Рыльск, где сейчас собирают автобусы для эвакуации людей из Суджанского района. По его словам, ситуация улучшается: местные жители сообщают, что стало гораздо спокойнее, чем вчера, и количество вражеских обстрелов значительно сократилось. Некоторые люди не хотят уезжать из своих домов и не желают покидать родные места.

Бои с противником продолжаются. Согласно сообщениям с мест, небольшие группы ВСУ пытаются перерезать трассу Суджа — Льгов, чтобы затем выйти к Курчатову, где находится Курская АЭС. Однако русская армия не даёт им осуществить свои планы. В этом районе сосредоточены значительные силы Вооружённых сил РФ, и все попытки прорыва вглубь региона пресекаются. Российская авиация активно работает по Сумской области, куда враг уже стягивает подкрепление.