Маркус Фабер, председатель комитета Бундестага по обороне от Свободной демократической партии Германии (СвДП), в интервью медиагруппе Funke заявил, что не видит проблем в том, что Украина может использовать немецкие танки на территории России.
Он подчеркнул, что после передачи танков Украине они становятся украинским оружием, как и любая другая техника, включая танки Leopard 2.
Похоже, в Германии забывают, что вслед за немецкими танками в Курской области бывает, что и российские войска появляются в Берлине.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.