В бундестаге считают приемлемым наличие немецких танков в боях под Курском

"Хотят повторить?": немцы приветствуют использование своих танков под Курском

Маркус Фабер, председатель комитета Бундестага по обороне от Свободной демократической партии Германии (СвДП), в интервью медиагруппе Funke заявил, что не видит проблем в том, что Украина может использовать немецкие танки на территории России.

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Он подчеркнул, что после передачи танков Украине они становятся украинским оружием, как и любая другая техника, включая танки Leopard 2.

Похоже, в Германии забывают, что вслед за немецкими танками в Курской области бывает, что и российские войска появляются в Берлине.