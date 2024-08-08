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Нефтегазовый аналитик Крутихин* высмеял Курскую область: что сказал, где сейчас живёт, почему стал иноагентом, куда сбежал из России

Нефтегазовый аналитик Крутихин* высмеял Курскую область фразой "никому не нужна"

Силовые структуры » Военные новости

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин* высмеял атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Заявление он сделал в социальных сетях.

Нефтегазовый аналитик Крутихин* высмеял Курскую область фразой "никому не нужна"
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Он рассказал, что в 1980-м часто посещал регион, где с ним каждый раз что-то приключалось: от ремонта дороги до проблем с сотрудниками ГАИ, хотя, по его словам, в других регионах России или на Украине с ним такого не происходило.

Поэтому, как заявил Крутихин*, он шутил, что Курская область не нужна: "Кто ее только придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет".

"Сбывается, что ли?" — заявил он на фоне украинской атаки на Курскую область.

Михаил Иванович Крутихин — российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, переводчик, журналист, историк и востоковед. Экс-главный редактор американского журнала Russian Petroleum Investor. Родился в Москве в 1946 году. В последние годы проживает в Норвегии. В 2023-е был внесён в реестр иноагентов за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации, распространение фейков о действиях властей и армии, получение поддержки от иностранных источников.

* внесён в реестр иноагентов

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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