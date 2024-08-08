Как сообщил The Washington Post анонимный советник президента Зеленского, Украина захватила газоизмерительную станцию "Суджа".
Ранее The Washington Post писала, что целью Киева в Курской области может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу.
Газораспределительная станция "Суджа" — это газоизмерительная станция (ГИС) в Суджанском районе Курской области.
Через неё проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Это единственная действующая точка входа, через которую до сих пор транзитом российский газ поступает в Европу.
Информации касательно поставок газа в Европу в текущей ситуации не имеется.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.