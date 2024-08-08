По данным западных СМИ ВСУ захватили газовую станцию в Судже

Washington Post: Украина захватила газораспределитель в Судже

Как сообщил The Washington Post анонимный советник президента Зеленского, Украина захватила газоизмерительную станцию "Суджа".

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Ранее The Washington Post писала, что целью Киева в Курской области может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу.

Газораспределительная станция "Суджа" — это газоизмерительная станция (ГИС) в Суджанском районе Курской области.

Через неё проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Это единственная действующая точка входа, через которую до сих пор транзитом российский газ поступает в Европу.

Информации касательно поставок газа в Европу в текущей ситуации не имеется.