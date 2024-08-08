Протоиерей Евгений Шестопалов, который вчера с большим трудом, но смог вывезти жителей приграничной зоны Курской области из-под огня ВСУ, обратился к своим прихожанам и всем местным жителям.
Батюшка призвал их верить в силу российской армии и не поддаваться панике. Он подчеркнул, что украинские военные намеренно пытаются посеять панику среди мирного населения, прицельно обстреливая гражданские автомобили и ведя огонь по мирным жителям.
"Как бы там ни было, какие бы эмоции ни посещали, мы все равно держимся. Мы все равно победим", — уверен протоиерей.
Священнослужитель рассказал, что он продолжает посещать приграничные районы и помогать мирным жителям, которые пока не покинули территории, подвергающиеся обстрелам со стороны украинских боевиков. Однако в Суджу его не пропустили российские военные. Они объяснили, что сейчас небезопасно ехать туда, так как в некоторых районах города продолжаются боевые действия.
РПЦ призвала верующих молиться об избавлении от иноплеменного нашествия на Русскую землю.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.