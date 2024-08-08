Священник Георгий из Суджи призвал не отчаиваться и верить в победу русской армии

Отец Георгий Шестопалов: "Мы всё равно победим!"

Протоиерей Евгений Шестопалов, который вчера с большим трудом, но смог вывезти жителей приграничной зоны Курской области из-под огня ВСУ, обратился к своим прихожанам и всем местным жителям.

Фото: romanenko.livejournal.com by Дмитрий Романенко, CC BY-SA 3.0

Батюшка призвал их верить в силу российской армии и не поддаваться панике. Он подчеркнул, что украинские военные намеренно пытаются посеять панику среди мирного населения, прицельно обстреливая гражданские автомобили и ведя огонь по мирным жителям.

"Как бы там ни было, какие бы эмоции ни посещали, мы все равно держимся. Мы все равно победим", — уверен протоиерей.

Священнослужитель рассказал, что он продолжает посещать приграничные районы и помогать мирным жителям, которые пока не покинули территории, подвергающиеся обстрелам со стороны украинских боевиков. Однако в Суджу его не пропустили российские военные. Они объяснили, что сейчас небезопасно ехать туда, так как в некоторых районах города продолжаются боевые действия.

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