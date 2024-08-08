Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Белгороду. После атаки над жилыми домами поднялся дым.
В результате обстрела в городе прозвучала серия громких взрывов. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом поблизости не было военных объектов — ВСУ нанесли ракетный удар по жилому району, где мирные люди возвращались домой с работы.
Ранее в Белгороде и его окрестностях была объявлена ракетная опасность.
В целом, обстановка в городе спокойная, горожане уже адаптировались к условиям военной опасности.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.