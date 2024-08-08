Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Белгороду. После атаки над жилыми домами поднялся дым.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас, PDM

В результате обстрела в городе прозвучала серия громких взрывов. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом поблизости не было военных объектов — ВСУ нанесли ракетный удар по жилому району, где мирные люди возвращались домой с работы.

Ранее в Белгороде и его окрестностях была объявлена ракетная опасность.

В целом, обстановка в городе спокойная, горожане уже адаптировались к условиям военной опасности.