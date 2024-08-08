Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ

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ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Белгороду. После атаки над жилыми домами поднялся дым.

ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду
Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас, PDM

В результате обстрела в городе прозвучала серия громких взрывов. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом поблизости не было военных объектов — ВСУ нанесли ракетный удар по жилому району, где мирные люди возвращались домой с работы. 

Ранее в Белгороде и его окрестностях была объявлена ракетная опасность.

В целом, обстановка в городе спокойная, горожане уже адаптировались к условиям военной опасности. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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