Враг проводит атаку на Липецк: Артамонов принял решение эвакуировать население

В Липецком округе более 400 домовладений оказались в зоне эвакуации, как сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Вот основные моменты его заявления после недавних взрывов в регионе:
— Энергетические службы работают над восстановлением электроснабжения в Липецке.
— На текущий момент большинство жителей уже получили электричество, однако 665 человек все еще остаются без света.
— В городе временно приостановлено движение пассажирского транспорта. Оно будет возобновлено только после снятия красного уровня опасности.
— Жителям рекомендуется оставаться дома или находиться в безопасных местах до тех пор, пока угроза атаки беспилотников не будет устранена. Работодателям следует не привлекать сотрудников к работе, если это не является экстренной необходимостью, до отмены красного уровня угрозы.
Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ на Липецк.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.