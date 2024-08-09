Враг проводит атаку на Липецк: Артамонов принял решение эвакуировать население

В Липецком округе более 400 домовладений оказались в зоне эвакуации

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Липецком округе более 400 домовладений оказались в зоне эвакуации, как сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

Вот основные моменты его заявления после недавних взрывов в регионе:

— Энергетические службы работают над восстановлением электроснабжения в Липецке.

— На текущий момент большинство жителей уже получили электричество, однако 665 человек все еще остаются без света.

— В городе временно приостановлено движение пассажирского транспорта. Оно будет возобновлено только после снятия красного уровня опасности.

— Жителям рекомендуется оставаться дома или находиться в безопасных местах до тех пор, пока угроза атаки беспилотников не будет устранена. Работодателям следует не привлекать сотрудников к работе, если это не является экстренной необходимостью, до отмены красного уровня угрозы.

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ на Липецк.