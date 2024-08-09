Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа

Враг продолжает атаковать российскую территорию. Публикуем главную информацию к утру 9 августа.
Враг атаковал Липецкую область.
Жители Липецка опубликовали кадры мощного ночного пожара под городом. Губернатор Игорь Артамонов ввёл на территории Липецкого муниципального округа режим ЧС.
ТАСС пишет, что в региональном МЧС официально подтвердили, что под Липецком произошло возгорание на военном аэродроме.
В некоторых населенных пунктах области эвакуируют население.
В Крыму также слышны были взрывы.
Губернатор Севастополя сообщил, что в городе отразили атаку БПЛА, одна воздушная цель была сбита в районе Орловки.
В Курской области атаки противника практически не прекращаются. В регионе объявлена ракетная опасность.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.