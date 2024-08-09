Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа

Враг продолжает атаки на российскую территорию

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Враг продолжает атаковать российскую территорию. Публикуем главную информацию к утру 9 августа.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Враг атаковал Липецкую область.

Жители Липецка опубликовали кадры мощного ночного пожара под городом. Губернатор Игорь Артамонов ввёл на территории Липецкого муниципального округа режим ЧС.

ТАСС пишет, что в региональном МЧС официально подтвердили, что под Липецком произошло возгорание на военном аэродроме.

В некоторых населенных пунктах области эвакуируют население.

В Крыму также слышны были взрывы.

Губернатор Севастополя сообщил, что в городе отразили атаку БПЛА, одна воздушная цель была сбита в районе Орловки.

В Курской области атаки противника практически не прекращаются. В регионе объявлена ракетная опасность.