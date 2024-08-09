ВСУ ведут бои вблизи города Курчатов, где находится Курская АЭС

ВСУ находятся на подступах к Курской АЭС

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты сообщают, что в Курчатове (где находится Курская АЭС) ситуация напряженная, "в нескольких десятках километров" от города "идут боевые действия", все службы и предприятия работают штатно, заявил глава администрации Игорь Корпунков.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Эвакуации из города пока не происходит. Персонал станции остаётся на рабочих местах, угрозы для её безопасности не наблюдается, обстрелов станции не ведётся.

По последним данным, наступление ВСУ в Курской области остановлено.