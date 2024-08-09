ВСУ ведут бои вблизи города Курчатов, где находится Курская АЭС

Военные корреспонденты сообщают, что в Курчатове (где находится Курская АЭС) ситуация напряженная, "в нескольких десятках километров" от города "идут боевые действия", все службы и предприятия работают штатно, заявил глава администрации Игорь Корпунков.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Эвакуации из города пока не происходит. Персонал станции остаётся на рабочих местах, угрозы для её безопасности не наблюдается, обстрелов станции не ведётся.
По последним данным, наступление ВСУ в Курской области остановлено.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.