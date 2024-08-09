Министерство обороны опубликовало кадры переброски военной техники в Курскую область

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перемещении подразделений ВС РФ в Курской области. Это связано с необходимостью усиления активных боевых действий против ВСУ в Суджанском районе.
В составе колонн были замечены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на тралах, а также тяжёлая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ".
Ситуация в Курской области обострилась 6 августа, когда значительные силы ВСУ перешли границу и закрепились на некоторых территориях РФ, создав угрозу занятия ряда населённых пунктов, например, города Суджа с населением около 5000 человек.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.