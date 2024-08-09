Министерство обороны опубликовало кадры переброски военной техники в Курскую область

ВС РФ стягивают в Курскую область личный состав и тяжёлую бронетехнику

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перемещении подразделений ВС РФ в Курской области. Это связано с необходимостью усиления активных боевых действий против ВСУ в Суджанском районе.

Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/297 by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

В составе колонн были замечены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на тралах, а также тяжёлая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ".

Ситуация в Курской области обострилась 6 августа, когда значительные силы ВСУ перешли границу и закрепились на некоторых территориях РФ, создав угрозу занятия ряда населённых пунктов, например, города Суджа с населением около 5000 человек.