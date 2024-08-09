Обмен пленными между Украиной и Россией приостановлен: причины, когда возобновится, последние новости

Между Россией и Украиной на неопределенный срок прекратился обмен пленными и телами военнослужащих. Об этом пишет Mash.
По его информации, процедуру стало невозможно проводить из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на приграничный автомобильный пункт пропуска "Колотиловка", где с 2022 года проходили обмены.
ВСУ обстреляли АПП днем 8 августа, произведя по нему несколько танковых выстрелов. Помимо этого, на "Колотиловку" дронами было сброшено несколько боеприпасов. АПП был полностью уничтожен.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 17 июля. В результата переговорного процесса Москва вернула 95 российских военнослужащих, столько же солдат получил Киев.
До это обмен по формуле "90 на 90" состоялся 25 июня.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.