Обмен пленными между Украиной и Россией приостановлен: причины, когда возобновится, последние новости

Между Россией и Украиной приостановлен обмен пленными

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Между Россией и Украиной на неопределенный срок прекратился обмен пленными и телами военнослужащих. Об этом пишет Mash.

Фото: Сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По его информации, процедуру стало невозможно проводить из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на приграничный автомобильный пункт пропуска "Колотиловка", где с 2022 года проходили обмены.

ВСУ обстреляли АПП днем 8 августа, произведя по нему несколько танковых выстрелов. Помимо этого, на "Колотиловку" дронами было сброшено несколько боеприпасов. АПП был полностью уничтожен.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 17 июля. В результата переговорного процесса Москва вернула 95 российских военнослужащих, столько же солдат получил Киев.

До это обмен по формуле "90 на 90" состоялся 25 июня.