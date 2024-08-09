В каком случае Евросоюз решится напасть на Россию

ЕС готовится к войне с Россией, но пока не уверен в победе — политолог Ищенко

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы издания "Военное дело", выразил свое мнение относительно подготовки Европы к возможной войне с Россией. На вопрос о том, рискнут ли европейские политики начать крупномасштабный конфликт с Россией без поддержки США, Ищенко отметил, что официальные лица ЕС утверждают, что готовятся защищать свои территории от предполагаемой "агрессии" России, а не нападать первыми.

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Однако, если в какой-то момент они почувствуют, что достаточно сильны для нападения, то вопрос о том, кто является агрессором, отойдет на второй план. Историю, как правило, пишет победитель, подчеркнул политолог. Ищенко также напомнил, что нападение происходит только тогда, когда нападающая сторона уверена в своей победе, хотя в реальности многие из таких атак заканчиваются неудачей.

В контексте растущей напряженности в Европе, вызванной специальной военной операцией России на Украине, Ищенко отметил, что европейские лидеры продолжают подогревать страхи среди населения о возможной агрессии России против Восточной Европы. Он также добавил, что, по словам президента России Владимира Путина, эти страхи искусственно раздуваются, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем ЕС.