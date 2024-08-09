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В каком случае Евросоюз решится напасть на Россию

ЕС готовится к войне с Россией, но пока не уверен в победе — политолог Ищенко
1:23
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы издания "Военное дело", выразил свое мнение относительно подготовки Европы к возможной войне с Россией. На вопрос о том, рискнут ли европейские политики начать крупномасштабный конфликт с Россией без поддержки США, Ищенко отметил, что официальные лица ЕС утверждают, что готовятся защищать свои территории от предполагаемой "агрессии" России, а не нападать первыми.

ЕС готовится к войне с Россией, но пока не уверен в победе — политолог Ищенко
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

Однако, если в какой-то момент они почувствуют, что достаточно сильны для нападения, то вопрос о том, кто является агрессором, отойдет на второй план. Историю, как правило, пишет победитель, подчеркнул политолог. Ищенко также напомнил, что нападение происходит только тогда, когда нападающая сторона уверена в своей победе, хотя в реальности многие из таких атак заканчиваются неудачей.

В контексте растущей напряженности в Европе, вызванной специальной военной операцией России на Украине, Ищенко отметил, что европейские лидеры продолжают подогревать страхи среди населения о возможной агрессии России против Восточной Европы. Он также добавил, что, по словам президента России Владимира Путина, эти страхи искусственно раздуваются, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем ЕС.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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