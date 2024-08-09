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Депутат высказался об использовании ВСУ немецкого оружия под Курском

Депутат Шонус: в Германии не вынесли исторических уроков после ВОВ
1:09
Силовые структуры » Военные новости

Заместитель председателя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента  в беседе с URA.RU Иван Шонус выразил резкое осуждение сообщений о применении Украиной немецкого вооружения при атаках на Курскую область. Он обвинил Германию в том, что она не усвоила уроки, преподанные Курской битвой в 1943 году.

Депутат Шонус: в Германии не вынесли исторических уроков после ВОВ
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

"Русский солдат уже однажды изгнал фашистов с территории Курской области во время Великой Отечественной войны, и сделает это снова. К сожалению, Германия не извлекла нужных исторических уроков, как и киевский режим, который тоже ничему не научился", — заявил Шонус в интервью РИА Новости.

По его мнению, историческое значение Курской битвы 1943 года, когда советские войска не только отразили наступление немецких войск, но и нанесли им стратегическое поражение, должно было стать уроком для современных политиков.

"Никакое западное оружие не спасет киевский режим", — подчеркнул Шонус.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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