Депутат высказался об использовании ВСУ немецкого оружия под Курском

Депутат Шонус: в Германии не вынесли исторических уроков после ВОВ

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Заместитель председателя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента в беседе с URA.RU Иван Шонус выразил резкое осуждение сообщений о применении Украиной немецкого вооружения при атаках на Курскую область. Он обвинил Германию в том, что она не усвоила уроки, преподанные Курской битвой в 1943 году.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

"Русский солдат уже однажды изгнал фашистов с территории Курской области во время Великой Отечественной войны, и сделает это снова. К сожалению, Германия не извлекла нужных исторических уроков, как и киевский режим, который тоже ничему не научился", — заявил Шонус в интервью РИА Новости.

По его мнению, историческое значение Курской битвы 1943 года, когда советские войска не только отразили наступление немецких войск, но и нанесли им стратегическое поражение, должно было стать уроком для современных политиков.

"Никакое западное оружие не спасет киевский режим", — подчеркнул Шонус.