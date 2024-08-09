Израильская армия несёт боевые потери: правительство бездействует

В Израиле отмечен резкий рост числа раненых солдат

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Израильские СМИ сообщают о значительном росте числа погибших и тяжелораненых солдат в израильской армии на южном (сектор Газа) и северном (Ливан) фронтах, сообщает EADaily.

Фото: www.flickr.com by Israel Defense Forces, CC BY 2.0

Газета Yedioth Ahronoth 9 августа опубликовала данные, согласно которым на данный момент в армии Израиля насчитывается 9860 раненых, из которых 5053 — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Более 2600 солдат страдают от психологических расстройств, 197 получили травмы головы, 690 — травмы позвоночника, и более 60 человек имеют ампутации конечностей.

Заместитель начальника отдела реабилитации министерства обороны Сарит Кидрон выразила обеспокоенность по поводу высокого уровня психологических травм среди раненых солдат, отмечая ухудшение их состояния.

Юрист Идан Клейман, возглавляющий организацию инвалидов ЦАХАЛа, отметил, что правительство недостаточно внимания уделяет проблемам раненых солдат, что можно приравнять к преступности. Он подчеркнул, что бездействие правительства усугубляет ситуацию, и многим раненым будет трудно вернуться к нормальной жизни и работать как обычные граждане, что в свою очередь повлияет на их вклад в общество.