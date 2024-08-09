Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие из яиц более полезные: белые или коричневые
АТОР рекомендует планировать поездки в Европу за 2,5-3 месяца
Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал 900 млн долларов за первые 14 дней проката
PLOS ONE: продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса
Студия Good Fun Corporation анонсировала экстракшн-шутер Hunger
Рецепт подкормки томатов в августе
PNAS: летом и зимой убеждения людей становятся более либеральными
США добавили 5 китайских компаний в санкционный список
Российские спортсмены на Олимпиаде завоевали одну медаль

Израильская армия несёт боевые потери: правительство бездействует

В Израиле отмечен резкий рост числа раненых солдат
1:27
Силовые структуры » Военные новости

Израильские СМИ сообщают о значительном росте числа погибших и тяжелораненых солдат в израильской армии на южном (сектор Газа) и северном (Ливан) фронтах, сообщает EADaily.

В Израиле отмечен резкий рост числа раненых солдат
Фото: www.flickr.com by Israel Defense Forces, CC BY 2.0

Газета Yedioth Ahronoth 9 августа опубликовала данные, согласно которым на данный момент в армии Израиля насчитывается 9860 раненых, из которых 5053 — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Более 2600 солдат страдают от психологических расстройств, 197 получили травмы головы, 690 — травмы позвоночника, и более 60 человек имеют ампутации конечностей.

Заместитель начальника отдела реабилитации министерства обороны Сарит Кидрон выразила обеспокоенность по поводу высокого уровня психологических травм среди раненых солдат, отмечая ухудшение их состояния.

Юрист Идан Клейман, возглавляющий организацию инвалидов ЦАХАЛа, отметил, что правительство недостаточно внимания уделяет проблемам раненых солдат, что можно приравнять к преступности. Он подчеркнул, что бездействие правительства усугубляет ситуацию, и многим раненым будет трудно вернуться к нормальной жизни и работать как обычные граждане, что в свою очередь повлияет на их вклад в общество.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу Дмитрий Плотников Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Последние материалы
BMJ Thorax: в одной из клиник выявили восемь случаев силикоза у мужчин
Какие из яиц более полезные: белые или коричневые
АТОР рекомендует планировать поездки в Европу за 2,5-3 месяца
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское
Учёный-агроном Бывальцева о популярных растениях: сегодня в тренде пряные культуры
Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал 900 млн долларов за первые 14 дней проката
PLOS ONE: продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса
Студия Good Fun Corporation анонсировала экстракшн-шутер Hunger
Рецепт подкормки томатов в августе
PNAS: летом и зимой убеждения людей становятся более либеральными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.