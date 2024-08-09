Будьте бдительны: украинские спецслужбы создали поддельный сайт МО РФ

Украинские хакеры создали поддельный сайт Министерства обороны РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские спецслужбы разработали поддельный сайт Министерства обороны РФ, который используется для взлома устройств российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал "Неофициальный Безсонов".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хакеры отправляют военнослужащим электронные письма, предлагая обновить расчетные листки или оформить военную ипотеку на улучшенных условиях. Переход по ссылке из письма запускает установку вредоносного программного обеспечения, которое скрытно проникает на устройство и предоставляет злоумышленникам полный доступ к его функциям.

Это позволяет украинским спецслужбам извлекать важную информацию, такую как телефонные номера, пароли, фотографии и видео, а также отслеживать местоположение владельца устройства.