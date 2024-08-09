В последнее время значительно возросло количество русских мужчин, желающих служить в армии по контракту. Начальник пункта отбора в Иваново, Сергей Рассошных, рассказал, что поток новобранцев значительно увеличился.
Сергей Рассошных отметил, что многие молодые люди приходят служить не ради денег, а ради того, чтобы принести пользу своей стране и защитить её. Он описывает новобранцев как патриотически настроенных и готовых встать на защиту Отечества.
По словам Рассошных, бойцы едут помогать своим землякам, что ещё больше мотивирует их.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.