События в Курской области мотивировали русских людей идти в армию

Военные сообщили об увеличении числа добровольцев после вторжения ВСУ в пределы РФ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В последнее время значительно возросло количество русских мужчин, желающих служить в армии по контракту. Начальник пункта отбора в Иваново, Сергей Рассошных, рассказал, что поток новобранцев значительно увеличился.

Фото: mos.ru is licensed under CC0

Сергей Рассошных отметил, что многие молодые люди приходят служить не ради денег, а ради того, чтобы принести пользу своей стране и защитить её. Он описывает новобранцев как патриотически настроенных и готовых встать на защиту Отечества.

По словам Рассошных, бойцы едут помогать своим землякам, что ещё больше мотивирует их.