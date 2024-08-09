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События в Курской области мотивировали русских людей идти в армию

Военные сообщили об увеличении числа добровольцев после вторжения ВСУ в пределы РФ
0:38
Силовые структуры

В последнее время значительно возросло количество русских мужчин, желающих служить в армии по контракту. Начальник пункта отбора в Иваново, Сергей Рассошных, рассказал, что поток новобранцев значительно увеличился.

Военные сообщили об увеличении числа добровольцев после вторжения ВСУ в пределы РФ
Фото: mos.ru is licensed under CC0

Сергей Рассошных отметил, что многие молодые люди приходят служить не ради денег, а ради того, чтобы принести пользу своей стране и защитить её. Он описывает новобранцев как патриотически настроенных и готовых встать на защиту Отечества.

По словам Рассошных, бойцы едут помогать своим землякам, что ещё больше мотивирует их.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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